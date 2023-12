Poco prima delle ore 21, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Canosa ed Andria in entrambe le direzioni a causa di un’autovettura andata in fiamme all’altezza del km 622. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, alcune le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. La circolazione ha subito modifiche per circa un’ora. Al termine delle operazioni di spegnimento, il tratto è stato riaperto.