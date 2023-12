E’ partita anche quest’anno l’iniziativa “Natale Solidale” a cura della Misericordia di Andria. Le necessità primarie, purtroppo, non vanno in vacanza. Un piccolo gesto di generosità può significare davvero tanto per le famiglie in difficoltà che, a centinaia, vengono seguite dalla Confraternita nell’ambito del progetto “Le Dodici Ceste”. Tutto il ricavato sarà destinato, infatti, all’emporio solidale un progetto nel quale le famiglie meno abbienti possono fare la spesa gratuitamente in un vero e proprio supermercato rifornito dalla generosità dei cittadini, dalla Misericordia stessa e dalle iniziative del Banco Alimentare. L’appello della Confraternita andriese è quello che ci siano donazioni di beni di prima necessità ma anche di giocattoli. Sarà possibile lasciare le proprie donazioni presso la Casa della Misericordia in viale Istria 16 oppure nella sede della Misericordia di via Vecchia Barletta 206 o ancora nell’ambulatorio solidale di via Pellegrino Rossi 46.