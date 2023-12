«Questa (ieri ndr) mattina si è svolto un sopralluogo congiunto che ha visto presenti i progettisti, le imprese esecutrici, l’Ufficio LLPP e la Soprintendenza per verificare lo stato dei lavori di tre cantieri attivi nel nostro centro storico: piazza Toniolo, Largo Giannotti e Mercato di via Flavio Giugno. Si tratta di interventi di rigenerazione urbana che pian piano stanno prendendo forma e che contribuiranno insieme a migliorare la qualità del tessuto antico restituendo spazi riqualificati, essenziali per promuovere la socialità, la cultura, l’economia». Inizia così una nota dell’assessore ai Lavori Pubblici Mario Loconte rispetto alle opere in corso di svolgimento in tre diversi punti del centro storico cittadino.