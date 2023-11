«Non ci sono parole per esprimere il dolore che in questo momento stiamo provando per questa tragedia, l’ennesimo femminicidio del 2023. Lo sgomento è forte». Lo scrive Patrizia Lomuscio, presidente del centro antiviolenza “Riscoprirsi” di Andria.

«Il nostro pensiero va ai bambini che hanno assistito e che sappiamo essere stati raggiunti immediatamente dai referenti dei servizi preposti. Siamo vicine ai familiari e ai conoscenti di Vincenza, che non ha mai chiesto aiuto al nostro servizio, e che ci impone una riflessione sulle policy da mettere in atto per evitare queste tragedie. Chiediamo silenzio in questo momento di indagini e gestione dell’emergenza. Prendiamoci tutt* un momento di riflessione personale senza giudizio alcuno. Facciamolo per Vincenza, facciamolo per i bambini».