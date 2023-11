«La commissione Pari Opportunità di Andria, di fronte a quanto è accaduto nella nostra città, chiede un impegno forte. Queste morti sono una sconfitta per tutta la nostra comunità e la segnano per sempre. Sono tante le donne vittime di violenze». Lo scrive in una nota Savina Vitti, presidente della Commissione Pari Opportunità città di Andria.

«Ognuna di queste donne aveva una storia, aveva una vita, spesso difficile, segnata dalla violenza, ognuna aveva relazioni, affetti, ognuna aveva progetti, sogni desideri.

Tutto spazzato via dalla mano di un uomo. Uomini accumulati da un idea distorta di possesso e di potere sulla vita e sui desideri della donna che poi hanno ucciso.

Per non dimenticare questi volti e queste storie, la Commissione Pari Opportunità della città di Andria, chiede alle Istituzioni, alle forze di sicurezza, alle procure, alle forze politiche, al mondo dell’informazione e alla società civile, un impegno forte, non retorico, ma concreto e reale per rendere più sicura la vita delle donne, sia quelle che denunciano, sia quelle che non hanno il coraggio di denunciare. Il tragico evento di femminicidio che ha colpito la nostra città ci rattrista e ci deve fare riflettere . Questa sera anche noi saremo in p.zza Catuma per unirci ad un momento di vicinanza alla intera città e per dire basta ad ogni forma di violenza».