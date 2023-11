l Movimento 5 Stelle della BAT (Barletta-Andria-Trani), attraverso il coordinatore provinciale ad interim, Leonardo Donno, annuncia che non parteciperà alle prossime elezioni per il Presidente della Provincia.

«Una decisione che abbiamo preso in seguito a una serie di consultazioni con tutti i consiglieri comunali della BAT. Non è stato condiviso il metodo per arrivare al nome del candidato presidente. Nulla di personale contro l’avvocato Lodispoto, ovviamente, ma avremmo voluto che si giungesse alla sua eventuale ricandidatura attraverso un tavolo che doveva partire diverso tempo fa, un percorso condiviso, individuando temi e obiettivi programmatici comuni, nell’interesse dei cittadini, sui quali lavorare insieme per la crescita e lo sviluppo della BAT. Riteniamo che la condivisione non possa essere solo sulla carta e nelle parole di qualche esponente politico di centrosinistra. È chiaro che a queste condizioni è difficile collaborare. Per tutte queste ragioni – conclude Donno – il M5S non parteciperà al voto per le prossime elezioni provinciali, con l’auspicio che alle parole di collaborazione e unità d’intenti, seguano i fatti, nel rispetto della nostra forza politica che si è sempre resa disponibile a partecipare ai tavoli di confronto e a dialogare per portare avanti idee e progetti per migliorare la qualità della vita dei cittadini».