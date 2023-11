Alla guida di un’autovettura LANCIA Ypsilon, rubata alcuni giorni fa a Bari, si scontra contro un’autovettura FIAT Tipo, che finisce fuoristrada ribaltandosi sul tetto e si dà alla fuga nelle campagne circostanti favorito dal buio. É accaduto ieri sera intorno alle ore 18:00 sulla S.P. 7 (ex S.P. 234) in zona Castel del Monte al km 16. La LANCIA Ypsilon, proveniente da Castel del Monte e diretta verso Corato, in corrispondenza della curva pericolosa, probabilmente a causa della forte velocità, invadeva l’opposta corsia di marcia sulla quale sopraggiungeva la FIAT Tipo, con a bordo due uomini di Ruvo di Puglia, che veniva impattata e conseguentemente fuoriusciva di strada, ribaltandosi sul tetto sul fondo agricolo sottoposto di un paio di metri rispetto alla strada. I due uomini ruvesi, seppure feriti, riuscivano ad uscire da soli dall’auto attraverso i finestrini delle portiere e quando sono risaliti sulla strada hanno visto solo la Lancia Ypsilon abbandonata senza la presenza di persone.

Sono stati soccorsi da un’automobilista che è transitato poco dopo ed ha attivato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute due autoambulanze del SET 118, che hanno trasportato gli infortunati presso i Pronto soccorso degli ospedali di Andria e Barletta in codice rosso, nei quali sono stati ricoverati in attesa delle definizioni delle prognosi per i politraumi subiti.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale del Comando di Andria, i quali appuravano che la LANCIA Ypsilon incidentata ed abbandonata era provento di furto denunciato nella città di Bari ed avviavano le prime indagini.

Complesse sono state le operazioni di recupero dell’auto ribaltata.