Laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne partecipanti a riconquistare senso di benessere e autostima, senza rinunciare alla propria femminilità. E’ l’obiettivo che porta avanti La Forza e il Sorriso Onlus in tutta Italia da ormai 16 anni e che da oggi ha una sede in più in Puglia precisamente ad Andria grazie alla collaborazione con il Calcit.

Un progetto presentato questa mattina a Palazzo di Città e che permetterà al Calcit di Andria di offrire un ulteriore servizio di supporto ai malati oncologici grazie al programma di iniziative La Grande C.

In contemporanea con la presentazione in Sala Giunta c’è stato un laboratorio all’interno della sede di via Taranto del Calcit. Un laboratorio di bellezza che riunisce per circa due ore un gruppo di 4-6 donne che insieme ad un beauty coach apprendono utili consigli ed accorgimento al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche. I laboratori saranno periodici e gratuiti ma soprattutto aperti a tutte le donne che ne faranno richiesta direttamente al Calcit anche grazie al supporto dei reparti di Oncologia ed Ematologia del “Dimiccoli” di Barletta. Un progetto che colma un vuoto sul territorio del nord barese.

Per le istituzioni presente anche la deputata andriese On. Mariangela Matera da diversi mesi componente di uno speciale intergruppo parlamentare che si occupa proprio di bellezza non solo esteriore ma anche interiore.