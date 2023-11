Officina San Domenico torna a trasformarsi in un piccolo villaggio contemporaneo dove esseri umani e non umani di tutte le età e provenienze si mettono insieme per incontrarsi, cucinare e mangiare insieme, chiacchierare, fare lavori manuali, acquisire competenze, ascoltare musica, scambiarsi energie positive ed esperienze da più parti del mondo e tanto altro, con grande spontaneità.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9:30 – COM’è FATTA UNA LAMA? Passeggiata e mappatura di una lama Con Cosimo Terlizzi di Lamia Santolina (Carovigno)

Prima tappa: Osservare e riconoscere le piante spontanee di una lama per una rigenerazione del territorio. (per partecipare si può scrivere a CapitalSud o Officina San Domenico sui social)

Con il supporto di Rocciaviva, Legambienteandria, Ortoraccolto, 3Place, Inachis

13:30 PRANZO CONVIVIALE (puoi preparare qualcosa e condividerla) E MERCATI DI AUTO-PRODUZIONE

16:00 LABORATORIO DI AUTOCOSTRUZIONE di un’orto-teca con CapitalSud.

17:00 LABORATORIO. “ACQUA MAESTRA” Strumenti di ecología profonda per sentire e agire in connessione con la saggezza degli elementi

con Cristina VIsconti (Università di Napoli Federico II)

Per iescriversi qui: https://forms.gle/3QY3WzmxDzqmHcZaA

19:30 Domande senza risposta: La riforestazione come pratica/movimento di cura collettiva ed attivismo politico per re-imparare ad abitare in armonia con il territorio. Proposta per la riforestazione di una lama nel territorio andriese. In conversazione con Luigi Coppola (Casa delle Agricolture Castiglione d’Otranto, Cristina Visconti (Università di Napoli Federico II)

21:00: Raiz Nivira Live – Concerto di musica andina e afro-sudamericana.