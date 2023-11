L’INPS incontra gli studenti del quinto anno dell’istituto “Carafa” di Andria in occasione dei 125 anni dalla fondazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Un momento per avvicinare i giovani al lavoro di uno degli enti italiani più importanti, conoscere la sua storia e capirne il funzionamento. “Vivi il presente – Guarda al futuro” lo slogan dell’appuntamento. Futuro che il prossimo anno vede già opportunità importanti per gli studenti prossimi all’esame di quinto anno, ovvero il concorso nazionale per neodiplomati che sarà indetto dall’INPS proprio nel 2024.

E poi spazio al gioco didattico “L’INPS non è roba da vecchi”. Per l’istituto nazionale di previdenza sociale i giovani sono una risorsa per dare continuità e nuove professionalità al lavoro svolto dall’ente.

L’incontro è stato voluto dal dirigente scolastico Vito Amatulli perché l’istituto “Carafa” al suo interno forma ragazzi che possono dare un valore aggiunto all’interno degli ambienti lavorativi in ambito economico, proprio come nel caso dell’INPS.

Il servizio.