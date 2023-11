Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’associazione socio-politico-culturale “Costruiamo il Futuro”:

«L’Associazione socio-politico-culturale ‘Costruiamo il Futuro’ si è riunita in un’assemblea molto partecipata per confrontarsi sugli attuali scenari amministrativi e decidere sulle prospettive future della stessa. Presenti, oltre a numerosi associati e simpatizzanti, diversi consiglieri comunali e referenti politici del territorio.

Il confronto si è sviluppato a partire da un dato di fatto inconfutabile: l’associazione ‘Costruiamo il Futuro’, fin dalla sua costituzione oltre venti anni fa, è stata sempre impegnata in numerose iniziative e manifestazioni politiche, sociali e civiche, oltre che culturali. Dunque, quella dell’associazione ‘Costruiamo il Futuro’, nata per volontà del consigliere comunale e vice presidente vicario provinciale del PD dott. Lorenzo Marchio Rossi che ne è rimasto sempre alla guida, è una realtà che è cresciuta e si è consolidata sempre più nella nostra città diventando un importante punto di riferimento per numerosi singoli e/o associati.

La stessa ha inoltre più volte partecipato attivamente alle consultazioni elettorali, con propri rappresentanti che hanno riportato riscontri elettorali notevolissimi in termini di consenso.

Numerosi i temi affrontati durante l’assemblea, dalla situazione amministrativa, che vede l’associazione col PD al governo della città, fino alle prossime scadenze elettorali, a partire da quella provinciale del 3 dicembre.

A conclusione di un proficuo ed entusiasmante confronto, si è unanimemente convenuto che l’importante bagaglio di esperienze, energie e impegno del sodalizio non possono che continuare ad essere messi in campo per la nostra città e per i prossimi appuntamenti elettorali. L’assemblea ha, inoltre, deliberato la necessità e l’urgenza di attivare tutte le ulteriori iniziative utili ad un rinnovato e attivo protagonismo dell’associazione ‘Costruiamo il futuro’ sullo scenario politico locale e non solo».