E’ stato ultimato il posizionamento della piastra sotto cui si continuerà a lavorare per costruire il tunnel e, di conseguenza, sarà possibile riaprire l’attraversamento carrabile e pedonale di via Barletta. L’importante arteria andriese tornerà fruibile a partire da lunedì 6 novembre e per un periodo vedrà la concomitante presenza ancora della nuova rotatoria di via Lissa. Resta infatti chiusa, invece, via Vecchia Barletta dove si continua a lavorare.

E’ quanto emerso da una riunione svolta a Palazzo di Città ad Andria questo pomeriggio tra l’amministrazione comunale, i dirigenti ed i vertici delle aziende che stanno lavorando all’interramento ferroviario nell’abitato di Andria. Di certo ci saranno anche delle piccole variazioni su alcune vie attorno a via Barletta in cui c’erano state delle importanti modifiche.