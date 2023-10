«La presenza del Ministro Piantedosi rappresenta un concreto segno di attenzione dello Stato alle nostre comunità. Ci ha riportato la piena consapevolezza da parte del governo dell’elevato tasso di criminalità diffusa, che va aggredito con scelte decise di potenziamento degli organici delle forze di polizia e dei supporti investigativi alle procure». Le dichiarazioni della sindaca Giovanna Bruno che stamane ha accolto il Ministro in una scuola cittadina, per poi prendere parte in Prefettura al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica.

«Alla reiterata richiesta di dare pari dignità ad una provincia che sconta problemi endemici di malaffare, crocevia tra la criminalità barese e quella foggiana, il Ministro ha confermato un incremento della dotazione di personale già per fine 2023 e un costante percorso di potenziamento per tutto il 2024 – spiega il Sindaco Bruno – Sul macro-fenomeno dei furti d’auto ci sarà anche l’istituzione di un gruppo specializzato interistituzionale, per affiancare l’attività della magistratura».

«Nell’esprimere compiacimento per la pragmaticità dell’incontro, voglio essere ottimista sulle ricadute di questi impegni – spiega Giovanna Bruno – Resta tutto, poi, il tema della prevenzione, della sensibilizzazione, della cultura della legalità di cui come amministrazione comunale continueremo a farci carico in maniera determinante, in completa sinergia con tutte le altre agenzie educative. Il plauso sentito lo rivolgo ancora una volta alle donne e uomini della squadra Stato, in ogni sua articolazione, per il costante e qualificato lavoro quotidiano, nonostante le condizioni di carenza organica e strutturale attualmente date. Le operazioni delle ultime settimane sono state forte iniezione di fiducia per la cittadinanza, a volte piagata dall’omertà dello scoramento e della paura di non essere tutelata».