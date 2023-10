Mattinata complicata e da dimenticare sulla tratta ferroviaria Bari Nord. Un incidente avvenuto attorno alle 5,30 nei pressi della fermata di Brigata Bari ha mandato in tilt il sistema di circolazione con treni completamente bloccati per circa 4 ore. Investita da un convoglio una persona di 30 anni che, secondo una prima ricostruzione fornita agli inquirenti da Ferrotramviaria, si trovava tra i binari quando è sopraggiunto il treno. L’uomo è stato soccorso e trasferito urgentemente in ospedale e le sue condizioni restano gravi. Sul posto oltre all’equipe sanitaria del 118 anche la Polizia Ferroviaria che ha immediatamente acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione Brigata Bari tempestivamente consegnate dalla Ferrotramviaria come spiegato in una nota.

Da valutare la volontarietà o meno del gesto. L’incidente, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni importanti sul trasporto dei pendolari specialmente verso il capoluogo. I ritardi a causa del blocco della circolazione e della esiguità di mezzi sostitutivi messi a disposizione visto l’alto numero di pendolari in quelle prime ore della mattinata. In più molti i passeggeri rimasti a terra anche sotto la pioggia caduta copiosa in queste ore. Un viaggio complicato specialmente per chi è partito da Andria o Corato arrivato dopo circa 3 ore nel capoluogo. I disagi e le ripercussioni proseguiranno inevitabilmente per tutta la giornata.