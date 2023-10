Parte da Andria un viaggio alla scoperta dei sapori della Puglia che, nel mese di ottobre, attraverserà tutta la regione. Sei tappe, una per ciascuna provincia, dal Subappennino Dauno al Salento, per esaltare uno dei prodotti simbolo di questa terra, come l’olio extravergine di oliva. Una sorta di antipasto, per rimanere in tema culinario, dell’edizione 2024 di Qoco, il concorso internazionale per giovani chef, che si terrà dal 22 al 24 marzo. L’evento numero uno è stato quello organizzato, ieri sera, a Montegusto. Il ristorante ai piedi di Castel del Monte ha ospitato il primo dei sei appuntamenti, inaugurando una formula che prevede un focus sulle migliori cultivar di Evo Pugliese, seguito dalla degustazione “A tavola con Federico”.

Un progetto promosso dal Comune di Andria, con la collaborazione dei partners operativi Buona Puglia e Gambero Rosso Academy, per valorizzare il tradizionale “oro verde” pugliese.

Cinque i maestri dei fornelli presenti ad ogni appuntamento. Una squadra composta da un resident chef, tre chef del territorio più un ospite speciale che arriva da fuori Puglia. In ogni loro piatto, il racconto della cucina tipica mediterranea. Il servizio.