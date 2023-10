“L’operazione ‘Exit’, che oggi ha portato all’emissione di 13 misure cautelari ad Andria per spaccio di droga ed estorsione è un segnale forte per la città e l’intera provincia”. Lo dichiara la consigliera del M5S e Delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.

“Voglio ringraziare – continua Di Bari – le forze dell’ordine e la magistratura per il grande lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio. È importante anche sottolineare la collaborazione con i cittadini che hanno sporto denuncia per danneggiamento, dando un contributo importante. La giovane età dei soggetti che avrebbero gestito il giro di spaccio, dai 18 ai 23 anni non può lasciare indifferenti e deve imporre una seria riflessione a noi rappresentanti delle istituzioni sulla necessità di dare vita a quel cambiamento culturale di cui da tempo parliamo. Bisogna passare dalle parole ai fatti: serve agire a più livelli e farlo subito. Dobbiamo ripartire da cultura e lavoro per offrire nuove opportunità di sviluppo e sottrarre i giovani alla criminalità”.