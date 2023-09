I professionisti del domani nel campo dell’innovazione dei processi di vendita. Nuove figure altamente specializzate sono pronte a mettersi in gioco nel settore del commercio. Una porta spalancata sul mondo del lavoro grazie a due percorsi formativi avviati dalla neonata Fondazione ITS Academy Puglia Marketing & Design: quello per Assistant Store Manager e per E-Commerce and sales manager. I corsi, della durata di due anni, interamente finanziati da Regione Puglia e MIUR, e aperti a candidati di tutte le età, sono stati presentati ad Andria, in un appuntamento ospitato presso il Museo Diocesano di Andria.

Una straordinaria opportunità di studio e lavoro, grazie alle lezioni teoriche accompagnate da circa 800 ore di stage presso aziende selezionate, offerta dalla Fondazione ITS, nata nel marzo scorso proprio con l’obiettivo di puntare sulla formazione per creare risorse umane altamente qualificate, sempre più ricercate dalle imprese.

Un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Il servizio.