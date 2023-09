La sfida “Sindaci, ai fornelli!” la vince la coppia Giovanna Bruno e Antonio Decaro con il piatto denominato “Notte buia con ostriche e nduja”, composto da troccolo con vellutata di pomodoro, friggitelli, ostriche, caviale di salmone e ‘nduja. Primo premio, dunque, per i sindaci di Andria e Bari. Battuta la concorrenza di altre quattro squadre composte dai sindaci di Bisceglie, Palma Campania, Martina Franca, Mesagne, Grumo Appula, Gioia del Colle, L’Aquila e Lesina, ciascuna affiancata da chef del territorio. Una serata all’insegna della cucina, del divertimento ma soprattutto della promozione dei prodotti tipici del territorio. “Sindaci, ai fornelli!” è giunta all’ottava edizione, la prima dopo la parentesi covid. Definita come la gara di cucina più originale d’Italia, ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano.

I sindaci in gara si sono cimentati partendo da ingredienti a sorpresa, nascosti in una mystery box, con mezz’ora di tempo per la preparazione. Davanti a loro una giuria composta da personalità di alto profilo del mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese. I sindaci in gara hanno portato sul palco le loro esperienze culinarie con il sorriso e la voglia di mettersi in gioco.

Il servizio.