Da venerdì sera non si hanno più notizie di Karolis Troia, ragazzo di 23 anni, scomparso nel nulla ad Andria. Il giovane quella sera è rientrato a casa dopo il lavoro, presso un caseificio. Ha salutato i suoi genitori dicendo che sarebbe uscito, poi ha spento il cellulare facendo perdere ogni sua traccia. Disperata la famiglia di Karolis che sabato mattina si è presentata presso gli uffici della Questura BAT per sporgere denuncia di persona scomparsa. Si teme l’allontanamento volontario, ma i parenti del 23enne da quasi quattro giorni sono in ansia per le sue condizioni di salute. Secondo quanto appreso, Karolis non viveva particolari condizioni famigliari tali da giustificare un allontanamento, ma anzi viene descritto come un ragazzo tranquillo e solare. Quando è uscito per l’ultima volta di casa indossava un t-shirt bianca, un pantaloncino corto di jeans, scarpe bianche ed un marsupio. La famiglia ora cerca aiuto da chiunque possa averlo visto, appello lanciato agli andriesi ma anche ai cittadini dei paesi limitrofi. In caso di avvistamenti è possibile rivolgersi alla polizia, contattando la Questura BAT.