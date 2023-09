“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti. L’associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.

Tanti gli appuntamenti in programma nel weekend, a partire da questa sera:

Ore 18 La cultura della frasca- ricerca per la Murgia- A cura di Cosimo Terlizzi

Laboratorio di esplorazione e raccolta sui sentieri della periferia di Andria, dove la campagna incontra la città e tra campioni di piante selvatiche, con la collaborazione degli abitanti, tra nomi dialettali e cultura popolare.

Ore 20- Dalla Murgia a Lamia Santolina. Proiezione di un film e un’opera in site specific. A cura di Cosimo Terlizzi

La Murgia è per Cosimo Terlizzi una possibilità di fuga che lo riconcilia con la terra. Con il progetto “Lamia Santolina”, ha realizzato un sogno: ha raccolto dalla strada le piante ritenute infestanti e messe nel loro posto, in mezzo ai filari di ulivi. Tra queste “infestanti” c’è la storia della sopravvivenza dei nostri antenati, che per secoli ne hanno saputo trarre beneficio. Per Verso Sud verrà proiettato il film e Cosimo Terlizzi in collaborazione con Lamia Santolina realizzerà un’opera in site specific.

Ore 22- La Cameriera dei Fiori. Performance- A cura di Claudia Fabris

La Cameriera dei Fiori è un menù degustazione della Cameriera di Poesia creato per questa edizione di Verso Sud dedicata alle rifioriture. Una ristorazione per lo spirito in cuffia dal vivo, che condurrà gli ospiti sulla soglia di un abbandono all’ascolto di un’antologia, dal greco letteralmente una raccolta di fiori, un bouquet di testi e suoni dedicati ai fiori e a Persefone, regina della Primavera.

Sabato 16 settembre:

Ore 16.30- Caffè della Controra: tema “Visioni meridiane”- A cura di CapitalSud APS

Con Francesco Caldarola di Capitalsound, Lavorare Stanca APS, le artigiane e gli artigiani andriesi dell’associazione In & Young, l’associazione Il nòcciolo, Vincenza Di Schiena

Spazio esterno Officine San Domenico, Andria

Ore 18 (primo turno)-ore 20.30 (primo turno) Esercizi per scomparire- Dietro la luce opera per corpi animati e corpi inanimati. A cura di Amalia Franco

Gli Esercizi per scomparire nascono a Taranto come scritti brevi, come uno zibaldone di pensieri, o pensierini bambini. Gli Esercizi si esercitano nell’indeterminatezza, nel dominio del ‘pressappoco’, del non misurabile. L’attenzione è sullo spostamento dalla centralità dell’opera intesa come fatto concluso alla composizione come luogo decentralizzato.

Alle ore 22- Mombao in concerto

Un progetto a metà tra il concerto, la performance e il rituale pagano, dove i due interpreti mescolano brani originali con musica popolare di diverse culture del mondo: i repertori tradizionali di Africa, Est Europa e Medio Oriente vengono ricodificati in un sound unico che unisce un’elettronica visionaria a un’attitudine punk e rituale. I Mombao si esibiscono al centro del set, circondati dal pubblico.