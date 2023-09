Sta per risuonare la campanella negli istituti scolastici andriesi. In queste ore, tante le comunità parrocchiali riunite per la benedizione degli zaini che tra qualche ora indosseranno gli studenti. Un appuntamento che riunisce tutto il mondo della scuola, dagli studenti agli insegnanti, un’ occasione per iniziare insieme il nuovo anno scolastico ormai alle porte.

