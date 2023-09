A partire da questa sera, al PalaFlorio di Bari, ci sarà anche il Calcit di Andria ad affiancare la Nazionale Italiana di Pallavolo che sta disputando i campionati europei di volley. Un palcoscenico importante al quale la storica associazione che si occupa di malati oncologici (ormai prossima ai 40 anni di vita), è stata invitata dal Comitato FIPAV Puglia per promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della salute e della diffusione dei corretti stili di vita. Ed allora, accogliendo con entusiasmo l’invito, il Calcit ha realizzato per l’occasione una brochure speciale grazie al contributo di tutti gli esperti del comitato scientifico ed impegnati nei vari progetti di prevenzione che fanno parte del programma di interventi de “La Grande C”.

All’interno del gazebo presente al PalaFlorio di Bari, questa sera 9 settembre ma anche il 10 ed il 12 settembre, i volontari del Calcit saranno dunque a disposizione degli spettatori per promuovere le proprie azioni in favore della comunità oltre che una capillare diffusione dei corretti stili di vita. “Un ringraziamento sincero al Comitato FIPAV Puglia, con il suo Presidente Paolo Indiveri per averci coinvolto in questa bellissima idea – ha spiegato il Presidente del Calcit Nicola Mariano – un evento nell’evento che permetterà di dare un grande impulso nella diffusione di buone pratiche e consigli che spesso diamo per scontati ma che serve assolutamente ricordare soprattutto alle giovani generazioni. E poi lo sport è un vettore essenziale proprio di questi valori etici e sociali. Il Calcit – conclude Mariano – allarga sempre più i propri orizzonti e lo fa alla vigilia delle celebrazioni dei 40 anni di attività che saranno un appuntamento per noi di grande orgoglio e condivisione”.