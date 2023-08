La Puglia sarà protagonista all’evento internazionale di moda “Who’s Next”, che si terrà a Parigi dal 2 al 4 settembre 2023. Le imprese pugliesi “sum Domenico Moschetta” di Andria e “Daf Design” di Lecce esporranno nella fiera internazionale dedicata alla moda, mostrando i propri lavori accanto ai brand di caratura mondiale.

Si tratta di un’opportunità unica che porterà sulla scena internazionale il talento e le grandi capacità “made in Puglia”. Da una parte, la giovanissima realtà andriese “sum”, nata nel 2015 e capace in pochi anni di farsi spazio fra gli atelier d’alta moda con creazioni che offrono alla donna la possibilità di intraprendere un viaggio alla scoperta del proprio io e della propria essenza, come nel caso delle collezioni body donna. Un percorso che ha portato a Parigi e punta all’internazionalizzazione. Dall’altra, la salentina “Daf Design”, marchio che già da 20 anni porta la creatività pugliese in giro per il mondo grazie a collezioni di borse artigianali fatte a mano, con tessuti selezionati. Modelli capaci di anticipare le tendenze.

I dettagli della partecipazione all’importante appuntamento parigino saranno illustrati in conferenza stampa a Bari, mercoledì 23 agosto alle ore 11.00, nell’Arena del nell’Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia in Fiera del Levante, padiglione 107, alla presenza della consigliera delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.