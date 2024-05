Intensificati i controlli sui veicoli elettrici da parte della Polizia Locale di Andria. In particolare, per due giorni sono stati posti in atto servizi specifici per contrastare i comportamenti scorretti legati alla conduzione di bici e monopattini elettrici. Questi i numeri in dettaglio comunicati dal Comando di Polizia Locale: su un totale di 20 bici elettriche controllate sono state elevate 16 sanzioni; su un totale di 8 monopattini controllati sono state elevate 4 sanzioni, da inizio anno sono stati elevati 229 verbali, di cui 122 sanzioni a carico di conducenti di monopattini e 107 sanzioni a carico di conducenti di bici elettriche.

Si tratta di violazioni scaturite dal non rispetto delle norme contenute nel Codice delle Strada e nella Legge n. 160/2019 che prevede “Disposizioni normative per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, nonché dall’inosservanza dell’Ordinanza Sindacale n. 117 del 2021 per “Divieto di Transito a tutti i Velocipedi a Pedalata assistita ed a Trazione Elettrica” nelle aree pedonali.

Questi controlli hanno una funzione preventiva e repressiva per una maggiore attenzione sul rispetto delle regole e per una maggiore tutela dell’incolumità degli utenti della strada.