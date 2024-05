Gli Agenti della Polizia Locale di Andria, nell’ambito dei controlli “alto impatto” nei luoghi della movida, hanno espletato specifici servizi di controllo per contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Gli Agenti, hanno presidiato le piazze del centro storico contestando numero complessivo di 14 sanzioni per violazione dell’art. 12 c. 2 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

La norma vieta la vendita per asporto di alcolici e super alcolici oltre le ore 21, in contenitori di vetro, con una sanzione amministrativa pari ad € 250,00.,

Da inizio dell’anno sono 825 violazioni, al C.d.S. per circolazione non autorizzata in Zona a Traffico Limitato.

Durante i controlli è stato utilizzato il cane in dotazione al Nucleo Cinofilo della Polizia Locale, appositamente addestrato per i servizi antidroga.

Detti controlli si rendono necessari per una maggiore tutela dell’igiene, del decoro, della sicurezza urbana e della incolumità pubblica.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.