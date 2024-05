È tornata a riunirsi la grande famiglia della Banca di Andria di Credito Cooperativo. Lo ha fatto questa mattina, nella sala Attimonelli dell’Hotel dei Pini, in occasione della tradizionale assemblea annuale straordinaria ed ordinaria dei soci. Un appuntamento importante per l’istituto di credito, che rappresenta un’opportunità di confronto, fatto di numeri e momenti di condivisione, per rinsaldare i rapporti che legano la banca alla sua ampia base sociale.

L’assemblea dei soci è infatti tradizionalmente l’occasione per tirare le somme dell’ultimo anno di attività. Un 2023 che ha confermato un trend positivo della banca, testimoniato da indicatori tutti positivi: cresce la raccolta diretta, così come il margine di intermediazione e l’utile netto.

Risultati che incoraggiano, nonostante una contingenza socio-economica ancora delicata, a guardare con fiducia verso gli obiettivi futuri.

Così la banca consolida il suo ruolo centrale nella comunità locale, ponendosi al fianco delle famiglie, dei risparmiatori, dei commercianti e degli imprenditori del territorio. Il servizio.