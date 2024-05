Parteciperà anche una pattuglia di candidati pugliesi alle elezioni europee in programma i prossimi 8 e 9 giugno. Ieri è scaduto il termine per le presentazioni delle liste e nella circoscrizione meridionale i partiti nazionali hanno dato fiducia a 29 rappresentanti della Puglia. Ad iniziare da Fratelli d’Italia, che schiera il capogruppo in Regione, Francesco Ventola, l’eurodeputata uscente Chiara Gemma e il segretario provinciale barese Michele Picaro. Quattro i candidati pugliesi per il Partito Democratico: il sindaco di Bari, Antonio Decaro, la vicesindaco di Aradeo, Georgia Tramacere, l’avvocata barlettana Shady Alizadeh e il segretario provinciale dei giovani democratici di Taranto, Giammario Spada. Per il Movimento 5 Stelle tenterà la riconferma a Bruxelles il foggiano Mario Furore; in lista anche la presidente del consiglio comunale di Ostuni ed ex parlamentare Valentina Palmisano, l’ex deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, la già candidata sindaco di Santeramo in Colle, Maria Anna Labarile, e la massafrese Gaia Silvestri.

Forza Italia punta sul consigliere regionale foggiano Paolo Dell’Erba, sull’ex europarlamentare barese Marcello Vernola e sulla capogruppo al Comune di Fasano, Laura De Mola. La Lega schiera il senatore e segretario pugliese Roberto Marti, il consigliere regionale foggiano Joseph Splendido, l’avvocatessa andriese Francesca Magliano, l’ex senatrice ed assessora al Comune di Molfetta, Carmela Minuto. Azione, il partito di Calenda, metterà in campo quattro nomi: la foggiana Danila Iacovelli, il leccese Valerio Potì, l’avvocato biscegliese Vito Galantino, l’ex presidente della casa di Riposo Vittorio Emanuele II di Trani, l’avvocato Carmen Craca. Italia Viva, nel cartello centrista e riformista con +Europa chiamato “Stati Uniti d’Europa” punta sul consigliere regionale Massimiliano Stellato, sull’ex ministro Teresa Bellanova e sulla boniniana Claudia Stomeo. Infine l’Alleanza Verdi Sinistra, che candida l’ex assessore regionale Anna Grazia Maraschio, l’europarlamentare uscente Rosa D’Amato e l’avvocato foggiano Felice Cannerozzi