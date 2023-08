L’arte in ogni sua forma e bellezza. Le installazioni, il teatro nazionale ed internazionale. E poi ancora la danza, i talk e i laboratori. Il Festival Castel dei Mondi è pronto per incantare nuovamente la città di Andria. Il 25 agosto prenderà il via la 27^ edizione della rassegna e anche quest’anno saranno le installazioni le protagoniste del lancio del Festival. Nella Chiesa di Porta Santa arriverà “Optional”, un gigantesco encefalo realizzato in vinile trasparente gonfiabile e ideato da Renato Meneghetti, il simbolo dell’uso del cervello come “optional”, appunto, negli uomini del Terzo Millennio. E poi il ritorno dell’artista tranese Dario Agrimi, già protagonista nell’edizione dello scorso anno con le installazioni “Sofisma” e “Voli pindarici” in piazza Catuma. Questa volta Agrimi porterà il suo “Golem”, scultura di grandi dimensioni paradigma della problematica condizione dell’uomo nel mondo contemporaneo tra ansie, dubbi ed effimere verità causate – ad esempio – dall’intelligenza artificiale. Così partirà la 27^ edizione del Festival Castel dei Mondi sotto la consueta direzione artistica di Riccardo Carbutti. Direttore di produzione Francesco Fisfola. Il tema del Festival di quest’anno è “Overtime”, un invito a riflettere sulla fine di certi schemi e vecchi modelli della società. Il Castel dei Mondi 2023 proverà a liberare il pubblico dalle restrizioni della quotidianità, aprendo nuovi mondi e possibilità. Oltre a piazza Catuma e Chiesa di Porta Santa la rassegna toccherà altri luoghi culturali della città federiciana come Castel del Monte, il Museo Diocesano, l’officina San Domenico, il teatrino di San Francesco, la villa comunale, l’ex macello di via Canosa, e poi ancora Casa Accoglienza Santa Maria Goretti e la sede del CPIA BAT “Gino Strada”. La 27^ edizione del Festival terminerà ufficialmente il 24 settembre, mentre gli appuntamenti teatrali si concluderanno l’11. La rassegna gode del patrocinio di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, oltre che del Comune di Andria.

