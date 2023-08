Londra 2017, Eugene 2022 e… Budapest 2023. È il terzo mondiale di Francesco Fortunato. È la terza rassegna iridata di atletica leggera che vedrà per protagonista il campione andriese. L’appuntamento è fissato per domani mattina, alle ore 8.50, quando scatterà la 20 km di marcia. Il 28enne portacolori delle Fiamme Gialle è pronto per mettere la ciliegina sulla torta ad un 2023 sin qui strepitoso. Ha vinto, in pratica, tutto quello che c’era da vincere. Ha tagliato il traguardo sempre per primo in questa stagione, vissuta da assoluto protagonista. In Italia e non solo. In giro per lo Stivale, infatti, ha piazzato un clamoroso “tris” negli assoluti: ha primeggiato ad Ancona nei 5000 metri al coperto, ha dettato legge a Frosinone sulla 20 km e ha completato l’opera il mese scorso sulle strade di Molfetta nella 10 km aggiornando il suo palmares a 14 titoli assoluti. In mezzo, poi, ha fatto il fenomeno anche oltre i confini italiani il primo sportivo andriese della storia a partecipare ai Giochi Olimpici.

Nel mese di maggio, infatti, Fortunato ha vinto a Podebrady, in Repubblica Ceca, con una prestazione cronometrica superlativa, la 20 km dei campionati europei di marcia a squadre. Il tempo di 1h18’59”, inoltre, gli ha consentito di polverizzare il precedente primato personale sulla distanza e, soprattutto, di ottenere con più di un anno di anticipo lo standard di partecipazione per Parigi 2024. Le Olimpiadi, tuttavia, possono attendere. Fortunato vuole lasciare il segno ai mondiali di Budapest. All’esordio iridato, sette anni fa, è arrivato 25esimo a Londra. Lo scorso anno, invece, ha tagliato il traguardo in 15esima posizione a Eugene, bissando il piazzamento dell’anno precedente a Tokyo 2020+1. La concorrenza, inutile nasconderlo, è agguerritissima, ma è giusto, per quanto fatto vedere nell’arco di questa stagione, alzare l’asticella delle ambizioni e puntare almeno ad un posto nella top-10. Fortunato ci spera e ci crede.

Idem l’altro fuoriclasse pugliese della marcia italiana, Massimo Stano da Palo del Colle, campione olimpico in carica della 20 km. Domenica mattina, sulla stessa distanza ma al femminile, toccherà ad un’altra pugliese d’oro a Tokyo, Antonella Palmisano da Mottola. Ci sarà sicuramente da divertirsi.