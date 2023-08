La ASL BT cerca un immobile da fittare ad Andria per il trasferimento degli uffici della direzione generale e di altri del distretto socio sanitario della città. La manifestazione d’interesse dovrà esser presentata entro il 4 settembre prossimo ed è stata pubblicata due giorni fa. Una indagine conoscitiva in sostanza che si ripete dopo qualche anno ma che prevede anche stringenti caratteristiche tali da poter accorpare diversi servizi che attualmente sono dislocati in diversi luoghi della città di Andria tra cui gli uffici di via Fornaci, struttura di proprietà dell’ASL BT.

L’immobile dovrà comunque essere ubicato al di fuori del centro abitato di Andria in zona periferica e dovrà avere una superficie totale pari a 6400 metri quadri con oltre mille metri quadri destinati a parcheggi e la restante parte ad uffici ed archivi. All’interno dovranno esserci anche almeno due ascensori a norma, risultare in buone condizioni, avere classe energetica pari alla “A”, avere una destinazione compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti ed essere immediatamente disponibile. In ogni caso, è specificato nel documento, la ASL si riserva la possibilità di prendere in considerazione delle offerte con proposte di struttura da adattare a condizione che il proprietario si impegni a realizzare a propria cura e spese le opere di ristrutturazione. La durata della locazione dovrà prevedere almeno sei anni di contratto.

La difficoltà nel reperire strutture di questo genere resta e bisognerà chiaramente capire se effettivamente ci sarà qualche partecipante a questo avviso pubblico. La difficoltà resta anche per l’Azienda Sanitaria che, in questo momento, ha diverse sedi dislocate in punti completamente differenti della città. Qualche anno fa ci fu un tentativo di accorpamento in una struttura di via Barletta che, tuttavia, non andò mai in porto per una serie di ragioni.

