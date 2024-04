Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte dei consiglieri provinciali BAT del centrodestra (Michele Nobile, Michele Vitrani, Gennaro Calabrese, Michele De Noia, Gianni di Leo) sulla vicenda relativa alla rotatoria della Sp2:

«Esprimiamo la nostra solidarietà per le imprese, i lavoratori e gli abitanti di Montegrosso. Ci chiediamo perché, pur sapendo dei lavori, in questi 5 anni non sia stato fatto nulla dall’Amministrazione di centro-sinistra Lodispoto per dare vita a quella viabilità alternativa necessaria per consentire l’accesso al Borgo di Montegrosso. Oggi, a scapito della Provincia e dei suoi cittadini, tutti i nodi della “dis-amministrazione Lodispoto” vengono al pettine.

Con lo smantellamento della rotatoria e la chiusura al traffico del tratto della S.P. 2 che porta alla storica borgata di Andria ingenti saranno i danni per le comunità della zona.

Si tratta di una strada vitale per il mondo degli agricoltori, per la presenza di aziende vitivinicole e olivicole e per la ristorazione d’eccellenza del posto.

Una vicenda che, quindi, non riguarda solo Andria e Montegrosso. Gravi, infatti, saranno le gravi ricadute per chi deve andare a Castel del Monte, Minervino Murge, Spinazzola, Altamura, Matera.

A queste problematiche si aggiunge la necessità di continuare a garantire la salute dei residenti e lavoratori della zona. Come denunciava l’imprenditore e ristoratore Pietro Zito: “Come faranno, ad esempio, le ambulanze, in caso di emergenza, a raggiungerci?”.

La Provincia B.A.T. acceleri le procedure di classificazione puntuale, compatibile con lo stato dei luoghi e con le prescrizioni del Codice della Strada. La classificazione tecnico-funzionale come strada extraurbana secondaria (di tipo C) consentirebbe di mantenere l’accesso.

Considerato il mancato coinvolgimento sulla problematica da parte di Lodispoto e che ogni responsabilità a provvedere a una soluzione è proprio in capo all’Amministrazione Lodispoto, annunciamo l’unica iniziativa possibile.

Il 2 maggio, infatti, in occasione dell’apertura del cantiere, saremo sul posto in segno di solidarietà. Invitiamo tutti i consiglieri comunali dei comuni interessati a fare altrettanto, senza casacche o bandiere di partito».