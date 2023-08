«Avevamo annunciato come PD una nuova primavera e così stiamo facendo mentre il governo tenta in tutti i modi di minare la stabilità del paese». Il segretario del PD BAT Lorenzo Marchio Rossi non ci sta e dichiara tutto il suo disappunto nei confronti di un «centrodestra al Governo disfattista che tra i primi provvedimenti ha pensato bene di eliminare il reddito di cittadinanza senza pensare a soluzioni alternative in campo lavorativo».

Partito democratico che intanto a livello regionale e provinciale ha organizzato “Estate militante”, «una raccolta firme su quattro temi importanti per il paese: fitto casa, salario minimo, integrazione fitto per studenti, richiesta al governo di procedere alla ripartizione fondi per le regioni».

«Iniziativa che già nella prima giornata di avvio ha fatto registrare un’adesione più che soddisfacente, ha affermato Marchio Rossi. Del resto i cittadini che continuano ad essere coinvolti dai partiti, e in questo caso il PD, continuano a rispondono concretamente alle iniziative a loro tutela. Il PD BAT coglie l’occasione per invitare tutti gli elettori, dirigenti, iscritti e simpatizzanti a sostenere il partito indicando il codice M20 nella dichiarazione dei redditi».