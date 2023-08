Destinata alla promozione delle attività commerciali di Andria, la nuova piattaforma dei servizi comuni del Duc, il distretto urbano del commercio, mette in rete notizie ed eventi, mappe e guide, cultura e società, turismo e promo per creare sempre maggiori opportunità per le attività commerciali andriesi. Una sorta di vetrina online aperta sul mondo del virtuale che si traduce nella realtà nella creazione di un nuovo giro di affari, o almeno questo è l’auspicio.

La piattaforma visitabile al sito www.andria.confduc.it realizzata per conto del Distretto Diffuso del Commercio di Andria nell’ambito del I bando DUC, sarà presentata giovedì 3 agosto, alle ore 20.30, presso il Suap, lo Sportello unico attività produttive. Saranno presenti per la Confcommercio il presidente dell’associazione di Andria, Claudio Sinisi e Vito D’ingeo, presidente per Bari e Bat; per la Confesercenti il delegato cittadino, Tommy Leonetti ed il rappresentante provinciale, Mario Landriscina. Tra le autorità presenzieranno anche il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, nonché presidente del Duc e l’assessore alle Radici, Cesareo Troia. Durante la serata aperta a tutti, cittadini, imprese e associazioni sarà illustrato nel dettaglio il progetto e per i commercianti come fare ad aderire. Una volta entrato nella piattaforma ciascun operatore avrà a disposizione una vetrina online in cui raccontarsi e raccontare il suo prodotto.

“La piattaforma contiene al suo interno tante possibilità di utilizzo e alcuni benefit per i fruitori che illustreremo bene giovedì sera, e poi ci sono anche servizi pensati per i consumatori che potranno vivere la loro esperienza avendo accesso a contenuti esclusivi e utili. Il Duc con iniziative simili continua a perseguire il suo obiettivo primario: valorizzare centri urbani e periferie, creare sinergie, promuovere il commercio dando un supporto concreto alle attività commerciali. Se cresce il commercio, cresce il territorio e se cresce il territorio, ne beneficia il singolo cittadino”, commenta Claudio Sinisi.

A margine della presentazione della piattaforma sarà consegnato anche l’ambito riconoscimento di “Attività storiche” a Simone Calzature, Schirone Ottica, Caseificio Olanda, Grafiche Guglielmi srl, Natura & Qualità srl, Cartolibreria La Pergamena, Ferramenta Zingaro, Di Ruvo Bike, Speedy Service, Leonetti Vincenzo, Moda Giovane dei F.lli Capogna, Spugnificio Meridionale, Drogheria Prudente, Bar Astoria e Campanale Autoricambi. A tutti loro, altri 100 di questi riconoscimenti!