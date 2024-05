La più antica risale agli inizi degli anni ’50, quella più recente di fine anni ’80. E’ stato un viaggio alla scoperta del mondo Mercedes e del territorio della BAT, l’auto raduno storico voluto dal “Club Italia Amici della Stella” che raccoglie centinaia di appassionati dello storico brand Tedesco icona di stile e potenza. Una passione che spesso nasce sin dalla tenera età e che si tramanda di generazione in generazione.

Le autovetture che si sono alternate nella tappa della sesta provincia pugliese sono state complessivamente 50, tutte storiche e d’epoca. Circa 120 le persone coinvolte per tre giorni tra visite guidate, passeggiate, degustazioni e sfilate di vetture tra Barletta, Trani, Andria, Montegrosso e Castel del Monte.

L’auto più anziana è stata una Mercedes 170 A del 1951, ma le autovetture sono giunte da gran parte del mezzogiorno a partire dalla Sicilia per arrivare alla Campania, Molise, Abruzzo e Lazio. Un programma intenso che ha unito la passione per le quattro ruote alle meraviglie del territorio per un progetto in cui essenziali sono state le partnership con cui sono nati i percorsi guidati di visita con diverse cantine e masserie per toccare con mano la cultura enogastronomica della BAT. Suggestiva l’ultima giornata a Castel del Monte dove le autovetture hanno sfilato all’ombra del maniero federiciano prima del ritorno a casa.

Il servizio di News24.City.