Slitta di esattamente un mese il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la concessione della Piscina Comunale di via delle Querce per i prossimi 15 anni. La scadenza iniziale delle offerte era prevista per il pomeriggio della giornata odierna, 31 luglio, ed ora sarà il 31 agosto sempre alle ore 18. Per il 1 settembre è prevista l’apertura delle buste dei partecipanti. Come si legge nella determina dirigenziale a firma del responsabile del settore lavori pubblici, l’Arch. Rosario Sarcinelli, alla base della decisione c’è un refuso nel disciplinare di gara che si è provveduto a rettificare.

La decisione dell’ente, si legge nella determina, “al fine di favorire la partecipazione degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura di gara in essere, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, massima partecipazione, non discriminazione, correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa”.

Una storia “infinita” che prosegue considerando che la struttura è chiusa ormai da 4 anni e già al centro di un lungo e complesso contenzioso difficile da sbrogliare. Nel bando, con base d’asta di concessione pari a 36mila euro annui, saranno a carico dei nuovi gestori anche i lavori di sistemazione della struttura per cui esiste già un progetto preliminare che si aggira attorno ai 450mila euro. Una somma che sarà, tuttavia, stralciata dai canoni annui. La struttura dovrebbe sviluppare, come valore della concessione, circa 20milioni di euro nei quindici anni previsti dal contratto.

Ma i residenti attorno alla struttura di via delle Querce lamentano, anche attraverso denunce video, lo stato di completo abbandono e soprattutto di rischio igienico sanitario considerato che tutto il tetto della piscina è ormai un nido a cielo aperto di piccioni assieme alla parte esterna. Ed il mese di tempo in più necessario per la procedura di concessione non sembra agevolare il ritorno alla normalità tra le altre cose con la speranza che a quel bando partecipi qualche operatore commerciale.