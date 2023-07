Francesco Fortunato sa solo e soltanto vincere in questo 2023. Dominio totale per l’andriese anche nella 10 km di marcia dei campionati italiani assoluti di atletica leggera, che hanno preso il via oggi a Molfetta. Il campione delle Fiamme Gialle ha completato la sua prova con il crono di 39’50” offrendo ottime indicazioni in vista della 20 km mondiale di Budapest del prossimo mese. Fortunato ha completato sulle strade molfettesi un clamoroso tris tricolore, dopo i titoli assoluti vinti sui 5000 metri e nella 20 km.