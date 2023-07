Il 28 luglio p.v. torna ANDRIA PEDALA, iniziativa periodica patrocinata dall’Amministrazione Comunale, che vede la partecipazione anche di Legambiente ed i Bicipedi, la carovana di bici che periodicamente invade le strade della città per sensibilizzare ad una mobilità più sostenibile.

Questa volta si pedalerà in memoria di Patrizia Paradiso, la ricercatrice andriese scomparsa 2 anni fa in un tragico incidente proprio mentre era in sella alla sua bicicletta.

Si partirà alle 20:00 da Piazza Catuma per arrivare un’ora dopo in villa comunale, passando per la casa della famiglia di Patrizia.

Una volta in villa si farà tappa presso la ghost bike proprio a Patrizia intitolata, per poi concludere la serata al Giardino Mediterraneo con un momento conviviale: una bella fetta di anguria per tutti gentilmente offerta.

Il momento finale sarà anche l’occasione per fare il punto, assieme alle insegnanti promotrici, sul “Bicibus Andria”.

Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, attraverso il quale si sta sperimentando una nuova forma di mobilità casa-scuola assieme agli alunni della scuola primaria. Un progetto anch’esso voluto per ricordare la ricercatrice andriese.

Una serata, dunque, all’insegna del ricordo, della cittadinanza attiva, della convivialità. E ovviamente della bicicletta.