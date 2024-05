Sopralluogo fuori programma questa mattina della Provincia BAT sulla Sp2, nei pressi della rotatoria temporanea di accesso al borgo di Montegrosso, alla presenza del presidente Bernardo Lodispoto e dell’ing. Lorenzo Fruscio, dirigente tecnico dell’ente provinciale. Un segnale del lavoro continuo che in queste settimane sta mettendo in campo la Provincia per trovare una soluzione e soprattutto per dare risposte concrete a residenti e imprenditori della borgata. Come già detto nei giorni scorsi, confermata la necessità di eliminare l’attuale rotatoria per consentire la chiusura del cantiere di ammodernamento della Sp2 e il relativo collaudo. Nel frattempo ci sono stati passi in avanti importanti verso la realizzazione della nuova rotatoria definitiva.

Rotatoria definitiva che potrà essere realizzata grazie alla riclassificazione di quel tratto in extraurbana secondaria.

L’attuale rotatoria con tutta probabilità verrà eliminata la prossima settimana. La Provincia si sta impegnando affinché si riduca il più possibile il tempo tra la chiusura del varco per Montegrosso e la realizzazione della nuova rotatoria.

Ancora difficile dunque dare una tempistica. Sul fronte via Vecchia Minervino la Provincia si è impegnata a sistemarla in attesa del nuovo accesso diretto a Montegrosso.

Il servizio.