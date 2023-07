Sulla vicenda della bretella sud della tangenziale di Andria c’è da registrare la missiva inviata dalla Prefettura al comune di Andria in cui si chiede se il consiglio comunale abbia ottemperato all’ordine del giudice di approvare la variante al piano regolatore generale per consentire la realizzazione dell’opera. In caso di inerzia del Comune, dovrebbe entrare nelle piene funzioni il Commissario ad Acta per approvare tale variante. Il comune di Andria risponderà attraverso il sindaco Giovanna Bruno che ha già ricevuto il parere legale dell’avvocato De Candia, dell’ufficio avvocatura del Comune: secondo questo parere il consiglio comunale, approvando il diniego alla variante, ha ottemperato all’ordine del giudice. Qualora dovessero rilevarsi profili di illegittimità dell’atto potranno essere contestati solo tramite un ulteriore ricorso al giudice.