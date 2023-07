«Sono trascorsi sette anni dal tragico incidente ferroviario sulla tratta Andria – Corato: una ferita per la nostra comunità che non si rimarginerà mai». Così la consigliera regionale del M5S e delegata alla Cultura Grazia Di Bari nel giorno del settimo anniversario. «È nostro dovere tenere vivo il ricordo delle 23 vittime e dare il massimo sostegno alle loro famiglie, che ogni giorno convivono con quel dolore, e alle 51 persone ferite, la cui vita da quel momento è cambiata per sempre».

«Come rappresentanti del territorio abbiamo lavorato in questi anni per garantire la riapertura della linea con la massima sicurezza – spiega Di Bari – Ad aprile c’è stata la riapertura della linea ferroviaria Corato – Andria Sud, con standard adeguati e la circolazione a doppio binario. Stiamo continuando a mettere il massimo impegno per risolvere le criticità che ancora permangono. Sempre con il pensiero rivolto a quello che è successo».