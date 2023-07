Le voci e le indiscrezioni non rappresentano ufficialità, è vero, ma portano tutte ad un’unica direzione: si concluderà in giornata l’esperienza di Giuseppe Di Benedetto al timone societario del Manfredonia. Ci sono le dimissioni. C’è la fine di un rapporto durato una sola stagione, ma al tempo stesso intenso e vincente: prima il successo in Coppa Italia Dilettanti Puglia, grazie alla doppia finale vinta contro il Manduria, e poi il ritorno in serie D, diventato realtà con la vittoria ai rigori nello spareggio secco con il Città di Gallipoli. Fine della storia. E contestualmente sta per aprirsene un’altra. Le voci e le indiscrezioni – come detto – non rappresentano ufficialità, è vero, ma anche in questo caso vanno in una sola direzione: Giuseppe Di Benedetto continuerà la sua esperienza calcistica ad Andria. Ha scelto di ereditare il testimone della Fidelis, che ripartirà dalla serie D dopo la retrocessione della passata stagione. Da un biancazzurro, dunque, ad un altro. Sempre con ambizioni importanti. Sempre con il desiderio di scrivere pagine ricche di soddisfazioni. Poi, come al solito, sarà sempre il campo ad emettere verdetti e giudizi. Non ci sono certezze sulle intenzioni di Di Benedetto circa le strategie dal punto di vista tecnico. C’è – e non è mai stato un mistero – la stima che l’imprenditore di Trinitapoli ha sempre avuto nei confronti di Francesco Farina, al momento il principale candidato per sedere sulla panchina della Fidelis. C’è già una idea, tra l’altro, come suo secondo: Giuseppe Scaringella, andriese doc, che Di Benedetto ha avuto come allenatore in Eccellenza a Trinitapoli. Dovrebbe ricoprire un ruolo di rilievo nella prossima Fidelis, Pietro Lamorte, colui che ha indirizzato e seguito in prima persona la trattativa con Di Benedetto. Tutto sarà più chiaro e definito nelle prossime ore e nei prossimi giorni, quando nascerà la nuova Fidelis. Tornando alle vicende che riguardano il Manfredonia, la data di riferimento, naturalmente, è quella del 14 luglio. Chi iscriverà i sipontini alla serie D? Anche questa risposta arriverà a breve.