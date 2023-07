Ieri mattina nella sede della Provincia Bat, si è tenuto un incontro convocato dal Presidente Lodispoto per affrontare e risolvere il problema dell’accesso al Borgo di Montegrosso, frazione del comune di Andria, dalla Strada Provinciale 2. Alla riunione ha preso parte la consigliera del M5S e delegata regionale alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.

«Da tempo si discute di questo tema – spiega Di Bari – in quanto nel progetto iniziale di ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale non era stato previsto lo svincolo per l’accesso alla frazione. Nelle more dell’esecuzione dei lavori era stata prevista una rotatoria che permetteva l’ingresso a Montegrosso, ma ora i lavori sono terminati e serve una soluzione definitiva. Tra le ipotesi c’era quella di una variante al progetto con una previsione di spesa pari a 10 milioni, risorse che la Provincia non ha e che la Regione non può dare, visto che la competenza su quella strada è provinciale. Dal tavolo di oggi è emersa una possibile soluzione, sull’ esempio di quanto fatto dal comune di Canosa nel 2013, ossia il declassamento della strada da provinciale a comunale: questo permetterebbe da subito di mantenere la rotatoria ed in seguito in previsione del rifinanziamento della misura “strada x strada” di finanziare il completamento. Siamo tutti coscienti delle difficoltà della borgata e stiamo collaborando a tutti i livelli istituzionali per trovare la soluzione migliore. Non possiamo isolare Montegrosso creando disagi ai residenti e ingenti danni al tessuto economico formato a aziende agricole, enogastronomiche e agriturismi».