Musica, spettacolo e una passione per il pianoforte coltivata fin da quando era bambina. È la storia di Adriana Sansonne, giovanissima andriese attualmente iscritta al Conservatorio “E. R. Duni” di Matera.

Un sogno, in particolare quello per il mondo della musica, coltivato con tanta determinazione fin dall’età di sei anni e che le ha permesso, poi, di accedere al Conservatorio di Matera per il primo livello di canto lirico. Un percorso, giunto quasi al termine, con la preparazione della tesi di laurea triennale a cui Adriana si sta dedicando con il maestro Francesco Zingariello.

Una passione coltivata attraverso progetti ed esperienze formative, l’ultima, in ordine di tempo, quella con “L’ Opera Studio 2.0”, un’ occasione per perfezionare le sue doti musicali e mettere in scena rappresentazioni in programma a Tirana, Capo D’Istria e Koper nei prossimi mesi. Un progetto, durato otto mesi e che ha visto anche la realizzazione di un ulteriore sogno per la giovanissima andriese e cioè quello di lavorare a contatto con il soprano e attrice Katia Ricciarelli.

Adriana, infatti, ha preparato il ruolo di Zerlina nell’opera lirica di Mozart “Don Giovanni”, con la regia di Ricciarelli, messa in scena a Matera lo scorso 25 giugno e che verrà riproposto il prossimo 9 luglio presso il Castello Svevo di Gravina.

Solo l’ultimo traguardo raggiunto per la giovanissima andriese che lo scorso ottobre ha preso parte alla presentazione di un’opera sacra in Grecia e in Albania. Una strada ancora lunga con tanti obiettivi e traguardi, primo tra tutti, la laurea triennale con il maestro d’orchestra, pianista e tenore, Francesco Zingariello.