Le dipendenze patologiche al centro di un talk organizzato dal Dipartimento specifico dell’ASL BT con il patrocinio del Comune di Andria all’interno dell’Officina San Domenico. Una modalità completamente differente scelta per parlare di un argomento particolarmente delicato e sentito in una ricorrenza come la Giornata Mondiale contro l’abuso ed il traffico illecito della droga.

Nella serata diversi i relatori che hanno offerto il loro contributo a partire dall’Oasi 2, comunità terapeutica che opera da quasi quarant’anni sul territorio a nord di Bari ma anche l’ACAT Federiciana altro ente in prima linea nel trattamento di pazienti con dipendenze. Al talk ha contribuito anche la Prefettura di Barletta Andria Trani con il vicario il Dott. Sergio Mazzia che ha ribadito l’impegno delle istituzioni nell’operazione costante preventiva oltre che sanzionatoria. Particolarmente apprezzato anche l’intervento del Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Mansi il quale ha voluto riflettere molto sulla necessità di ripartire anche dalla formazione degli adulti per arrivare ad una maggiore consapevolezza dei giovani.

L’evento ha permesso di spaziare dalle parole alla musica grazie ai testi di Misga ed alla recitazione teatrale di Agata Paradiso su di una storia scritta da Riccardo Filograsso. Le arti per informare e prendere coscienza di un problema molto più esteso ed in continua crescita come quello dell’abuso di alcool o di droghe ma anche della ludopatia e di altre dipendenze.