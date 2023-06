L’obiettivo è quello di evitare che si ripetano le difficoltà della chiusura di due importanti arterie stradali come via Barletta e via Vecchia Barletta. Ecco perché stamane c’è stata una riunione alla presenza di ente comunale, consorzio Integra, polizia locale e Multiservice ad Andria per coordinarsi sulla chiusura di via Bisceglie. Uno stop al transito che durerà circa dieci giorni e che creerà ulteriori disagi alla viabilità ma che è inevitabile per consentire l’avanzamento più rapido possibile dei lavori di interramento.

La chiusura questo pomeriggio a partire dalle 16,30 anche per evitare la concomitanza con il mercato settimanale del lunedì.

Nel frattempo proseguono le polemiche legate alla chiusura degli attraversamenti di via Barletta e via Vecchia Barletta. In particolare si attende l’apertura di un passaggio pedonale che al momento non è stato previsto.

Una viabilità che in questi giorni sarà in forte stress ad Andria con la speranza che i lavori proseguano in tempi assolutamente rapidi. L’Assessore Pasquale Colasuonno chiede però massima collaborazione da parte dei cittadini con l’utilizzo più centellinato possibile dell’auto.