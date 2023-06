Che ci potessero esser delle difficoltà era inevitabile ma che le proporzioni dei problemi fossero così grandi era difficile da aspettarselo. Non è partita nel migliore dei modi la nuova viabilità cittadina ad Andria dopo la chiusura degli attraversamenti di via Barletta e via Vecchia Barletta a causa dei lavori di interramento della ferrovia con la conseguente apertura della rotatoria di via Lissa. Lo switch off è arrivato ieri pomeriggio attorno alle 17 ma si è subito capito che la situazione sarebbe rapidamente precipitata. Ancora pochi i segnali stradali che, dall’ente spiegano stamane, saranno potenziati nelle prossime ore. Necessario, infatti, l’impiego di agenti di Polizia Locale per indicare materialmente le direzioni da prendere agli automobilisti. Nessuna traccia di un attraversamento pedonale che al momento non c’è e, difatto, taglia completamente in due per i pedoni un’ampia porzione di città. Anche su questo si è al lavoro per trovare una soluzione. Grandi difficoltà a districarsi nelle strette strade attorno a via Barletta anche per i mezzi pesanti. Necessario probabilmente trovare percorsi alternativi per i tir. Il tutto condito dal transito in un tratto di strada ricavato all’interno del mercato ortofrutticolo e con la rotatoria provvisoria.

Stamane lunga riunione tra viabilità comunale, tecnici e polizia locale, per cercare soluzioni rapide e condivise nelle zone limitrofe. Bisogna trovare migliori sbocchi per il traffico veicolare che ieri sera e questa mattina è andato completamente in tilt su tutta l’area in diverse ore di punta. Bisogna trovare soluzioni che siano durevoli nel tempo considerato che i due attraversamenti potrebbero restare chiusi almeno fino a novembre. Dall’ente spiegano che probabilmente sarà necessario anche rivedere i posteggi su alcune delle vie divenute a maggior traffico veicolare come la stessa via Lissa. Ma gli interrogativi, naturalmente, restano tanti. Correre ai ripari piuttosto rapidamente anche perché tra qualche giorno dovrebbe chiudere anche l’attraversamento di via Bisceglie per una decina di giorni aumentando ancor di più la pressione su pochissimi passaggi da una parte all’altra della città. E la mente corre veloce anche al dopo estate quando riprenderanno le scuole e, magari, bisognerà anche fronteggiare l’arrivo della festività dei Santi Patroni con l’area attorno a via Vecchia Barletta utilizzata per luna park.

Insomma mesi complicati attendono la viabilità cittadina con i residenti già sul piede di guerra per un quartiere che vive tutti i giorni i disagi della presenza del mercato ortofrutticolo ed ora anche gli ingorghi. Certo una situazione temporanea che seppur inevitabile deve prevedere un disagio minimo possibile.