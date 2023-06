E’ accaduto questo pomeriggio poco dopo le 17: una profonda buca si è aperta al centro dell’incrocio, particolarmente trafficato, tra via Barletta e viale Goito. Un tratto di strada da poco riasfaltato grazie alle manutenzioni straordinarie di “strada per strada”. La buca, della profondità di circa un metro, si è estesa per circa mezzo metro. Sul posto i tecnici del comune oltre agli operai della Multiservice per mettere in sicurezza l’area grazie anche al rapido intervento della Polizia Locale che ha curato anche la viabilità messa a dura prova dall’imprevisto in un orario particolarmente trafficato. Necessario anche l’arrivo dei tecnici dell’Acquedotto Pugliese per la valutazione del danno che potrebbe anche esser stato provocato da una conduttura dell’acqua.