E’ arrivata nel pomeriggio di ieri la determina sulla nuova viabilità che sarà in vigore dal 20 giugno su via Barletta e via Vecchia Barletta. Una determina in cui è specificato anche il tempo, salvo imprevisti, in cui i due attraversamenti carrabili e pedonali saranno chiusi e cioè esattamente cinque mesi.

“Al termine dei lavori di realizzazione della nuova arteria stradale e con l’apertura al traffico veicolare prevista per il giorno 20/06/2023, saranno istituite le seguenti nuove discipline alla circolazione veicolare sino al 26/11/2023: