Mentre si attende il definitivo via libera per il secondo binario nella stazione di Corato con il conseguente spostamento degli incroci nella nuova stazione di Corato Sud, da lunedì scorso si registrano nuovamente particolari disagi per i pendolari della tratta ferroviaria tra Andria e Bari. Ad inizio settimana, infatti, un guasto tecnico ha provocato particolari ritardi e cancellazioni. Un problema risolto a fine giornata ma che ha provocato problemi anche nei giorni successivi. Ma le proteste non mancano e restano particolarmente forti da parte di diversi pendolari costretti a viaggi della speranza sulla tratta. A preoccupare, oltre ai ritardi in realtà, sono le improvvise soppressioni che creano inevitabili disagi non sempre colmati dai bus o da nuove corse successive. Da più parti, in particolare dal neo comitato dei passeggeri Bari nord, si continua a chiedere un incontro con il Presidente della Regione Puglia o una class action.

Di certo la risoluzione del problema secondo binario nella stazione centrale di Corato dovrebbe permettere una migliore gestione delle corse come spiegano da Ferrotramviaria. La situazione dell’ascensore senza collaudo sembra ormai in fase di risoluzione e per fine mese di giugno, secondo quanto appreso dai tecnici, dovrebbe entrare in esercizio. Sullo sfondo ci sono anche le nuove tecnologie installate su tutta la tratta. Resta comunque la sensazione che serva un importante cambio di passo per evitare che un punto di forza per il territorio del nord barese ne divenga un problema.