Vittorio Camardese, radiologo potentino e genio della musica a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, personalità schiva e nascosta, per questo difficile da catturare. Nessun disco registrato, solo alcuni testimoni illustri della musica internazionale che l’hanno amato e ammirato, del calibro di Chet Baker.

Se non fosse stato per la regista Vania Cauzillo e il suo docu-film Il mondo è troppo per me, probabilmente il chitarrista d’eccezione sarebbe riuscito nell’intento di rimanere nell’ombra, un’ombra che non rende però giustizia alla sua grandezza. Il documentario racconta la storia personale e musicale del chitarrista, che si srotola sullo sfondo della Roma degli anni ’50 e ’60. A parlare sono le immagini, i video e le parole di chi l’ha conosciuto e ha letto la sua genialità, quella genialità che si distacca spesso dal protagonismo e che rimane appannaggio di pochi.

Per la delicatezza del documentario e per il dipinto del musicista che viene offerto, Officina San Domenico coglie l’occasione di ospitare l’anteprima pugliese del docu-film mercoledì 7 giugno alle ore 20:00. Alla proiezione assisterà la regista che ascolterà le domande del pubblico e potrà rispondere alle stesse aggiungendo particolari sulla vita del documentario e del grande artista.